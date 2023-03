Infermieri in ambulanza "Competenze giuste per poter lavorare E a Pistoia funziona"

"Gli infermieri sulle ambulanze? A Pistoia funziona così da anni e nessuno ha mai avuto problemi". Lo sottolinea il presidente dell’Ordine degli infermieri di Firenze Prato Pistoia, David Nucci, mettendo cenere sul fuoco della polemica che in questi giorni sta interessando alcune zone della Toscana dove ancora era prevista la presenza del medico sulle ambulanze. "Nell’emergenza-urgenza non si fa diagnosi, ma spesso si tratta solo di stabilizzare il paziente – spiega Nucci – competenze che sono alla base della professione infermieristica. Quando c’è bisogno di una diagnosi, che solitamente viene effettuata al pronto soccorso, allora interviene il medico. Nella provincia di Pistoia sono anni che funziona questo sistema. Voglio ricordare – conclude Nucci – che all’estero nelle ambulanze lavorano addirittura paramedici che sono di livello inferiore all’infermiere". Sul tema delle modifiche al sistema regionale dell’emergenza-urgenza è intervenuto anche il Coordinamento degli ordini infermieri che ha chiesto alla politica di "evitare strumentalizzazioni sulla professionalità dell’intervento infermieristico". "Non riteniamo più accettabile il clima che si sta generando in troppe zone della regione accostando la figura infermieristica ad un depauperamento dei sistemi sanitari – scrive in una nota il coordinamento –. Lo diciamo con forza, sostenuti dai profili normativi e soprattutto dalle evidenze scientifiche,...