Infarto fatale nel suo orto. Muore 61enne

Tragedia al Villaggio Bellavista, il gruppo di case a metà della strada tra Gavinana e San Marcello, teatro della morte improvvisa di un uomo di sessantuno anni che si era recato nell’orto. Tutto lascia pensare che si sia trattato di un infarto che non gli ha lasciato scampo. L’allarme è stato diramato dalla centrale del 118 intorno alle 15: sul posto si sono precipitate l’auto medica del Piot di San Marcello e l’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Maresca e Gavinana ma, quando i soccorritori sono giunti sul posto, non hanno potuto che constatare l’ormai avvenuto decesso. Nel frattempo una pattuglia dei carabinieri ha raggiunto i sanitari per gli accertamenti del caso.