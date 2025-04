Infanzia e Città, un mese di incontri. Il luogo a misura di bambino. Opportunità, contesti e servizi

PISTOIATutto pronto per l’undicesima edizione di "Infanzia e città", che regalerà un mese ed oltre di mostre, spettacoli, incontri, letture e laboratori dedicati ai più piccoli in vari angoli della città con il tema centrale che sarà quello della gratitudine: un modo anche per mettere in evidenza il lavoro di qualità che, ogni giorno, viene portato avanti nelle scuole dell’infanzia cittadine che, da sempre, rappresentano un fiore all’occhiello dell’offerta formativa comunale. La rassegna è organizzata dal servizio Educazione e Istruzione del Comune di Pistoia in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Centro per le famiglie e Unicef. Grazie alla gratitudine, sarà l’occasione di avere un invito a vedere con occhi curiosi e spalancati la meraviglia che ci circonda. Il primo appuntamento (vedi articolo a parte) in programma per mercoledì prossimo, poi si andrà avanti fino al 27 maggio.

"Riteniamo che Infanzia e città sia un’iniziativa cruciale per la comunità – sottolineano Benedetta Menichelli, assessore all’educazione e formazione e Gabriele Sgueglia, assessore allo sviluppo economico – che permette agli adulti di interrogarsi sulla realizzazione di una città a misura di bambino, che offre opportunità, contesti e servizi dedicati, che confermano la cura e la cultura dell’infanzia a Pistoia. Ringraziamo per la collaborazione e il lavoro svolto i nostri servizi educativi e la Fondazione Teatri di Pistoia, e per la parte commerciale, le associazioni di categoria e tutti coloro che si sono resi disponibili". Concreto e specifico il coinvolgimento di Fondazione Teatri di Pistoia che, presente alla conferenza stampa con Francesca Giaconi, ha messo in evidenza il tema di "ammalarsi di meraviglia" in maniera positiva del termine, con il lavoro portato avanti dall’servizio di Educazione e Istruzione del Comune.

"Andremo a vedere tematiche che si prendono a cuore i bambini – aggiunge la responsabile del servizio, Federica Taddei – e avremo un mese per amplificare quanto sia importante attuare politiche particolarmente attente sul tema: se, ad una prima lettura, dire che siamo ammalati di meraviglia possa farci pensare a qualcosa di poco piacevole, in realtà lo affronteremo nel senso bello della parola, come per esempio gli eventi dedicati alle ninne nanne che non hanno età". "Questa rassegna completa il ventaglio delle nostre proposte artistiche e formative annuali – dichiara Gianfranco Gagliardi, direttore generale di Fondazione Teatri di Pistoia – per questa edizione di "Infanzia e Città" abbiamo pensato a tre percorsi di spettacolo per invitare i piccoli e i più giovani non solo ad esplorare la magia dell’incontro e della relazione, ma anche a connettersi sempre più consapevolmente con l’ambiente naturale: nel pieno spirito della gratitudine, che ci aiuta a vedere il mondo con occhi nuovi, per costruire un presente e un futuro migliore, per tutti".

Saverio Melegari