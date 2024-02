Incontri formativi con gli anziani: "Ecco come prevenire le truffe"

PISTOIA

Fornire agli anziani gli strumenti necessari per evitare di essere truffati. E’ questo l’obiettivo di una delle azioni programmatiche del "Progetto di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani" del comune di Pistoia che, nei mesi scorsi, ha ottenuto un finanziamento di oltre 17mila euro dal Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Prefettura di Pistoia, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’iniziativa si inserisce e va a potenziare "Socialmente", progetto di socializzazione dedicato alla terza età del comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale, A.n.t.e.a.s, Arciconfraternita Misericordia Pistoia, A.p.d. e A.r.c.i. Comitato Provinciale di Pistoia.

A partire dalla seconda metà di febbraio, si terranno sei incontri informativi, guidati da professionisti del settore, all’interno dei tre centri di socializzazione dedicati agli anziani presenti sul territorio (oltre 24mila a Pistoia, ossia il 27% dei residenti): lo spazio L’Angolo in località Fornaci, che ospiterà il primo appuntamento di mercoledì 21 febbraio alle 16; l’Argine di Bonelle, dove è in programma l’incontro di giovedì 29 febbraio alle 16, e lo spazio di Vicolo de’ Baldi, in pieno centro storico, dove andrà in scena l’appuntamento di giovedì 7 marzo, sempre alle 16.

Questi primi tre incontri, promossi in collaborazione con la Questura, sono volti a fornire un approfondimento legale e ad assicurare congiuntamente protezione sociale e sostegno concreto agli anziani, attraverso la collaborazione fra istituzioni e forze dell’ordine.

La seconda serie di appuntamenti, a cura di Aleteia (associazione che offre servizi per migliorare le relazioni e la vivibilità in genere e che coordina e gestisce le attività offerte da Rete Dafne per l’assistenza alle persone vittime di reato), è in calendario nel mese di aprile. Si comincia lunedì 8 all’Angolo in località Fornaci, proseguendo poi giovedì 11 nello spazio L’Argine a Bonelle e chiudendo martedì 16 a Vicolo de’ Baldi.

Questi ultimi tre incontri, che si concentreranno maggiormente sulle implicazioni psicologiche per offrire un accompagnamento a coloro che evidenziano il desiderio di provare ad elaborare situazioni di sofferenza e di preoccupazione, si terranno tutti a partire dalle 16.30.

Il progetto, che si concluderà ad agosto 2024, prevede ulteriori azioni sinergiche quali l’ampliamento del servizio di ascolto e informazione, il potenziamento dell’attività di trasporto da/verso i centri di aggregazione per anziani presenti sul territorio e infine, interventi di prossimità solidale e assistenza a domicilio.

Francesco Bocchini