Marito e moglie in ospedale: travolti da ruota che si stacca dall’auto

San Marcello Piteglio (Pistoia), 22 maggio 2023 – La ruota che si stacca durante un incidente al rally. Marito e moglie vengono travolti e finisco in ospedale con traumi e fratture.

L’incidente accade a Mammiano, frazione di San Marcello Piteglio nella giornata di domenica 21 maggio durante il Rally degli Abeti, manifestazione conosciuta e molto seguita. I coniugi stavano seguendo il rally quando è avvenuto l’incidente.

Si sono trovati sulla traiettoria della ruota e non hanno potuto evitarla. Sono stati alcuni spettatori a dare i primissimi soccorsi, poi l’intervento del 118, che era già sul posto con le ambulanze che stavano seguendo la gara. Marito e moglie sono stati accompagnati all’ospedlae di Pistoia in codice giallo. Hanno subito diversi traumi, anche alla testa, ma non sono in pericolo di vita.