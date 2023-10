Intrappolati in auto dopo il volo nella scarpata. Salvati dai vigili del fuoco

Pistoia, 8 ottobre 2023 – La loro auto è volata nella scarpata per diversi metri, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco sono riusciti ad uscirne. L’incidente è avvenuto in località Signorino sulla SS Porrettana per il recupero di due persone rimaste incarcerate all'interno dell'autovettura.

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco di Pistoia hanno trovato una vettura precipitata nella scarpata all'altezza del parcheggio del ristorante per diversi metri. Il personale ha collaborato con il personale sanitario del 118 per il recupero dei feriti anche con personale del soccorso speleo alpino fluviale, inviato sul posto con apposito mezzo attrezzato a causa del terreno impervio. Sul posto anche le forze dell'ordine per l'accertamento delle cause dell'incidente.