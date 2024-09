Incidente nei boschi. Esce per trovare funghi. Ritrovato senza vita dopo ore di ricerche

Drammatico incidente sul confine tra le province di Lucca e Pistoia, a restarne vittima Alessandro Niccolai, 60 anni a novembre, di Pistoia che si era recato a cercare funghi in compagnia di un amico. Lo stesso che, non vedendolo arrivare al punto di ritrovo ha dato il via alle ricerche. Dopo che si sono separati, Niccolai si era spostato sul crinale, nella parte sovrastante Pian di Novello, nella sua ricerca aveva superato la vetta che divide le due province e probabilmente, si ipotizza, mettendo un piede in fallo, è precipitato in fondo alla parete impervia, sul versante che si affaccia sulla lucchesia. Le ricerche sono iniziate già da domenica pomeriggio quando il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è stato impegnato nel tentativo di trovare l’uomo disperso. Le ricerche si sono concluse, con l’esito purtroppo infausto, a seguito della segnalazione di un altro cercatore di funghi che ha avvistato il corpo dello sfortunato Niccolai, in località Poggio alla Sentinella, dando la notizia ai soccorritori intorno alle 10 del mattino di ieri. L’uomo, che lascia la moglie, lavorava allo stabilimento Hitachi di Pistoia dopo essere stato assunto una trentina di anni or sono dall’allora Breda, era una persona tranquilla, gentile.

Domenica era uscito a cercare funghi con un amico ma purtroppo non è più tornato dalla sua famiglia. Sul posto i tecnici della Stazione Appennino hanno battuto varie zone dall’ultimo punto di avvistamento dell’uomo, a seguito è stato effettuato un primo sorvolo dall’elicottero della Guardia di Finanza ma con esito negativo, poi è stato attivato anche un mezzo dell’Aeronautica Militare con un tecnico del Soccorso Alpino a bordo per un’ulteriore ricognizione della zona interessata. L’epilogo è stato raggiunto quando, attorno alle 10, è stato trovato da un altro fungaiolo il corpo senza vita dell’uomo. Per recuperare la salma è stato necessario anche l’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina, che hanno utilizzato un verricello per portare a bordo il corpo dell’uomo. Le operazioni si sono concluse attorno alle 13. Hanno partecipato alle ricerche: carabinieri, Soccorso Alpino Speleologico Toscano, Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Vigili del fuoco e Aereonautica Militare.

Andrea Nannini