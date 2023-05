Tragedia a Bottegone: muore nello schianto fra scooter e furgone. Chi era la vittima

Pistoia, 13 maggio 2023 – Tragedia nella tarda serata di ieri a Bottegone dove un uomo ha perso la vita in un incidente in sella al suo scooter. La vittima si chiamava Efrem Cantarella, 47 anni, e viveva a Bottegone ad appena 400 metri dal luogo dell’impatto.

La dinamica. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 di ieri. L’uomo stava percorrendo via Di Vittorio, molto probabilmente rientrando a casa, quando – per motivi ancora in corso di accertamento – sarebbe entrato in collisione con un furgone che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, si trovava a bordo strada. Impossibile capire al momento la dinamica dei fatti e il motivo che ha portato allo scontro. L’unica cosa certa è che l’impatto si è rivelato fatale rendendo inutile anche il tentativo di trasferimento all’ospedale San Jacopo: i mezzi di soccorso, infatti, non sono mai partiti per portare il ferito verso il nosocomio cittadino. La richiesta di aiuto è scattata immediatamente da parte di un passante che si è trovato davanti l’orribile scena: il corpo dell’uomo a terra accanto allo scooter semi-distrutto, uno scenario davvero drammatico. E immediatamente sono accorsi sul posto i volontari della Misericordia di Bottegone e un’automedica. Insieme, volontari e personale sanitario, hanno tentato l’impossibile per salvare la vita al 47enne.

La squadra della Misericordia di Bottegone è arrivata per prima sul posto e ha intuito subito la gravità della situazione: il personale in servizio ha tentato le manovre di rianimazione anche con il defibrillatore. Le operazioni sono andate avanti a lungo per oltre mezz’ora, rafforzate dell’ausilio del dottore arrivato a bordo dell’automedica.

Purtroppo per l’uomo, molto conosciuto a Bottegone e anche a Pistoia per il suo impiego in un’azienda vivaistica, non c’è stato niente da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Pistoia a cui spetterà adesso il compito di capire le cause che hanno portato all’impatto e di valutare le eventuali responsabilità. La notizia ha destato molto scalpore nel quartiere: in tanti, compresi amici e familiari della vittima, si sono riversati in strada per capire che cosa fosse successo. Quindi la scoperta di aver perso una persona molto vicina e amata dalla comunità. La salma, dopo il nulla osta, è stata pietosamente rimossa dal servizio funebre della Misericordia di Pistoia.