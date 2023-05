Pistoia, incidente mortale a Bottegone: perde la vita un 47enne

Pistoia, 13 maggio 2023 – Incidente mortale a Bottegone (Pistoia): la vittima è un residente di 47 anni. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in via di accertamento, è finito contro un altro mezzo. Il tragico schianto è avvenuto in via Di Vittorio. Impossibile capire al momento la dinamica dei fatti e il motivo che ha portato all’impatto. L’unica cosa certa è che l’incidente si è rivelato fatale rendendo inutile anche il tentativo di corsa all’ospedale San Jacopo: i mezzi di soccorso infatti non sono mai partiti per portare il ferito in ospedale.

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 22 del 12 maggio. Sul posto i volontari della Misericordia di Bottegone e un’automedica. Insieme volontari e medico hanno tentato l’impossibile per salvare la vita al 47enne.