Con la moto nel dirupo, paura per due adolescenti sulla strada lizzanese

Pistoia, 25 agosto 2023 – Incidente impressionante quello accaduto nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, sulla strada lizzanese, che poteva avere conseguenze drammatiche per i ragazzi che ne sono stati protagonisti. Due giovani residenti in montagna, in sella a un motociclo Ktm sono letteralmente volati sul fondo di un dirupo profondo una quindicina di metri; per riportarli sulla strada asfaltata e provvedere al ricovero è stato necessario il lavoro di un numero tra le 30 e le 35 persone ripartite tra sanitari, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, elisoccorso e carabinieri. I soccorritori sono stati allertati dagli amici che facevano parte della comitiva, poco prima della mezzanotte, quando sono arrivati, nonostante i tentativi di trovare i malcapitati non sono riusciti a vederli, tanto era profondo il luogo della caduta e non si sentivano voci o richieste di aiuto, al punto da far temere il peggio. Alla fine ci sono voluti gli uomini del Soccorso Alpino Speleologico Toscano che si sono calati fino a individuare i due, sedici anni lui e quindici lei, in fondo al precipizio.

Dalle prime frammentarie ricostruzioni, si apprende che il ragazzo è stato trovato sul fondo di un fossetto e per portarlo al livello stradale e consegnarlo all’autoambulanza, dopo averlo immobilizzato su una barella spinale, ci sono volute quasi due ore di manovre congiunte di una decina di operatori tra tecnici del Sast e Vigili del Fuoco del distaccamento di Limestre con un delicatissimo sistema di corde, un salvataggio complicato ma, alla fine l’operazione ha ottenuto l’esito sperato. Più semplice il salvataggio della ragazza che sembra abbia subito meno danni. Dopo aver raggiunto la certezza di essere uscita dalla bruttissima avventura si è lasciata andare a una crisi di pianto, consolata dal padre che ha viaggiato con lei fino all’ospedale di Careggi, mentre per il ragazzo è stato deciso il trasporto in elicottero.