Pistoia, 4 agosto 2020 - I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti per un incidente stradale in località Nespolo (in via Toscana, incrocio con via degli Oleandri). Arrivato sul posto il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le vetture, di cui una alimentata a Gpl, mentre il personale sanitario del 118 intervenuto con 2 ambulanze, ha portato le prime cure agli occupanti delle vetture. Sul posto anche carabinieri e polizia municipale.

Notizia in aggiornamento