Autostrada A11, incidente in galleria tra quattro auto

Pistoia, 21 settembre 2023 – Paura per un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 settembre, nella galleria Serravalle in autostrada A11. Quattro auto sono rimaste coinvolte, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Lo scontro è avvenuto al km 33+500 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo, con code che hanno raggiunto anche i 7 km. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso, tra cui i vigili del fuoco del comando di Pistoia.

Ore 18:28. L’incidente è stato risolto, ma si registrano ancora lunghe code a partire da Prato ovest.

Ore 18:10. Il traffico è temporaneamente bloccato con code fino a 7 km in direzione mare. A chi viaggia verso Pisa Autostrade consiglia di uscire a Pistoia e rientrare in autostrada a Montecatini Terme dopo aver percorso la viabilità ordinaria.