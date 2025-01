Precipita con l’auto nel fiume. Paura per il ferito intrappolato

Pontepetri, 31 gennaio 2025 – Drammatico incidente alle prime ore di ieri mattina, quando un’automobile è letteralmente volata nel fiume che divide gli abitati di Pontepetri e Campo Tizzoro. La richiesta di soccorso è stata diramata dal 118 alle sette e sul luogo sono sopraggiunte, l’automedica, una squadra della Croce Rossa di San Marcello, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze. I soccorritori hanno dovuto superare non poche difficoltà per recuperare l’infortunato, per il punto in cui l’auto era finita. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato tutt’altro che agevole, ma alla fine ci sono riusciti, assieme alla squadra della Croce Rossa, che aveva già iniziato a tirare fuori la vittima dell’incidente.

Il ferito, un uomo di 66 anni che proveniva da Firenze, è stato quindi consegnato all’equipaggio dell’elisoccorso. L’elicottero Pegaso era nel frattempo atterrato nel piazzale della chiesa di Campo Tizzoro, ritenuto più agevole dell’ex campo di calcio, dove l’ambulanza avrebbe dovuto accedere affrontando ben più importanti problemi. Dalla ricostruzione, fatta in base alla testimonianza di alcuni automobilisti che hanno assistito al fatto, l’uomo proveniente da Firenze era alla guida di una Skoda familiare quando, per cause che saranno accertate dopo i rilievi dei carabinieri, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro una barriera New Jersey, ribaltandola, per concludere la sua corsa in prossimità del ciglio del fiume, in fondo alla scarpata, diversi metri più in basso.

L’uomo, sempre da una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo al termine di un tratto dalla visuale completamente libera, e al termine del quale la strada curva a destra e immette su un ponte che supera il torrente e sul quale, ormai da diversi anni, fa bella mostra di se una fascia di rete arancione. Nei metri immediatamente precedenti invece c’è un casotto dell’Anas, semidistrutto anch’esso da una vettura che vi finì dentro e che non è mai stato recuperato. Non si esclude che possa essersi trattato di un malore, visto che il tratto rettilineo sembra non fosse ghiacciato, fatto che però, soprattutto nella stagione invernale, si verifica con notevole frequenza, tanto che non è la prima volta che accadono incidenti simili. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Pistoia, in codice rosso, ma non risulta in pericolo di vita.

Andrea Nannini