L’ambulanza fuori strada, si ribalta. Paziente soccorsa, illesi i volontari

Pistoia, 20 dicembre 2023 – Un pauroso incidente avvenuto la notte tra lunedì e martedì al Passo dell’Oppio, dove intorno all’una, un’autoambulanza della Misericordia proveniente da Pistoia, durante il trasferimento di una persona, si è ribaltata. Nonostante la scena fosse particolarmente inquietante, i danni alle persone sono risultati fortunatamente molto limitati. Il mezzo, dopo essere partito dal Pronto Soccorso del San Jacopo, stava raggiungendo l’ospedale di San Marcello per accompagnare una signora originaria della Montagna, che avrebbe dovuto essere ricoverata al "Pacini", non avendo più bisogno delle cure d’emergenza quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente del mezzo ne ha perso il controllo, pare a causa dello scoppio di una gomma, e questo ha portato al ribaltamento dell’autoambulanza.

La paziente trasportata era evidentemente assicurata bene alla barella, tant’è vero che non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stata nuovamente accompagnata all’ospedale di Pistoia, mentre l’autista e i volontari non hanno avuto bisogno di cure. Nel frattempo il marito la stava aspettando a San Marcello e è stato avvertito da lei stessa dell’incidente nel quale era stata coinvolta.

Sul luogo del sinistro sono stati fatti immediatamente convergere quattro mezzi: un’autoambulanza della Croce Verde di Chiazzano, una di Pistoia, una della Misericordia di Pistoia e una della Croce Rossa di San Marcello, assieme all’automedica di San Marcello, ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri, mentre nel frattempo sono sopraggiunti anche alcuni dirigenti dell’associazione di appartenenza della squadra incidentata per sincerarsi dell’accaduto e della situazione di salute delle persone coinvolte. Fortunatamante, nessuno si è ferito gravemente, né i volontari né la paziente, che ieri pomeriggio è stata accompagnata nuovamente all’ospedale di San Marcello attorno alle 14, questa volta senza incontrare problemi.

Andrea Nannini