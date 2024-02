Inceneritore, subito la chiusura: "O siamo pattumiera della Toscana"

Il 16 marzo in piazza a Montale una manifestazione "per chiedere il rispetto degli impegni sulla dismissione dell’inceneritore" e entro la fine di marzo una proposta di una alternativa all’impianto. Questo il risultato della riunione organizzativa del gruppo "Iononcisto", che comprende consiglieri comunali di diverse forze politiche di Montale, Montemurlo, Agliana e Quarrata. La riunione, tenutasi nel salone della parrocchia di Montale, è stata aperta da un’introduzione di Barbara Innocenti, consigliera di Insieme per Montale, che ha invitato tutti a diffondere la notizia della manifestazione "che dovrà essere non silenziosa ma la più rumorosa possibile".

Innocenti ha ricordato gli atti di giunta e di consiglio comunale che si impegnavano alla chiusura dell’inceneritore e ha espresso la netta contrarietà alle tre proposte di ammodernamento o riconversione pervenute al Cis in risposta all’avviso di manifestazione di interesse dell’aprile scorso.

"L’ammodernamento – ha detto Innocenti – significa tenere in vita l’inceneritore per altri 20 anni e farlo bruciare per i rifiuti degli altri comuni della regione facendo diventare Montale la pattumiera della Toscana, mentre questa piana ha già dato per 40 anni". Anche la proroga di 3 anni più 1 proposta dai sindaci di Montale e Quarrata è considerata da Innocenti solo "un modo per scavalcare le elezioni e poi ricominciare a fare quello che si è sempre fatto". Barbara Innocenti e, dopo di lei, Lorenzo Bandinelli del centrodestra hanno respinto l’argomento dei sindaci di Montale e Quarrata sulla necessità della proroga per tutelare i 34 posti di lavoro all’impianto. "C’è tutto il tempo per trovare un reimpiego a quei dipendenti – hanno detto – e ci sono stati dieci anni per pensarci, anzi con la riconversione ci sarebbe bisogno di più posti di lavoro".

ll consigliere di Agliana, Fabrizio Nerozzi, con delega alla transizione ecologica, ha detto che l’amministrazione comunale di Agliana sta portando avanti una quarta proposta e che lui ha preparato una bozza di delibera per l’adesione al progetto di rifiuti zero entro il 2027.

"Il consiglio comunale aperto di Agliana – ha ricordato Nerozzi – è stato unanime per il no alle tre proposte di continuazione dell’inceneritore, dunque l’inceneritore deve chiudere, ma su una quarta proposta bisognerà che i Comuni della piana si confrontino con l’Ato Toscana centro e con la Regione Toscana". Nicoletta Santoni del M5S di Montemurlo ha detto che maggioranza e opposizione a Montemurlo sono insieme anche con il sindaco per la dismissione dell’inceneritore. "Bisogna portare una proposta – dice Lorenzo Bandinelli – di riconversione senza termocombustione, bisogna smetterla di subire e dire noi cosa si deve fare per governare il cambiamento".

Giacomo Bini