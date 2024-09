Inceneritore. Commissione convocata

E’ convocata per mercoledì 11 settembre, alle 21, in sala consiliare, la commissione lavori pubblici, ecologia e ambiente, verde pubblico. Una convocazione richiesta ad agosto dal Pd per avere documenti e chiarimenti in merito alla pubblicazione del bando di gara per la gestione dell’inceneritore di Montale per i prossimi anni. La commissione è stata convocata dal nuovo presidente Camillo Saracinelli e saranno presenti l’assessore all’ambiente Fabrizio Baroncelli, Edoardo Franceschi di Cis Spa, e Stefania Bartolozzi, geometra per il settore lavori pubblici.

Al sesto punto dell’ordine del giorno sarà affrontato l’affidamento del servizio di conduzione dell’impianto di termovalorizzazione di Montale. Come già annunciato, è stato pubblicato il bando per la gestione del termovalorizzatore di Montale per i prossimi tre anni, con possibile proroga di un anno, come previsto dall’accordo del marzo 2024 fra i tre sindaci dei comuni proprietari: Quarrata, Montale e Agliana. Il bando non prevede modifiche alla struttura dell’impianto che, anche col nuovo gestore, dovrebbe continuare ad operare su due linee di combustione, senza aumenti di quantità dei rifiuti trattati e mantenendo i dipendenti attualmente in organico. La gestione dell’inceneritore è stata prorogata fino alla fine dell’anno all’attuale gestore, la ditta Ladurner, il cui incarico scadeva formalmente il 30 giugno scorso. L’offerta per la gestione dell’impianto è rivolta a società qualificate, già con esperienze di conduzione di impianti della stessa natura. La scadenza per presentare le domande da parte delle società interessate è il 31 ottobre 2024. Il Pd ha chiesto di convocare la commissione per avere informazioni in merito agli investimenti previsti, documentazione e chiarimenti sulla gara.

Piera Salvi