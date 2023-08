Incendio su camion della nettezza urbana, nessun ferito a Pistoia

Tanta paura ma nessuna persona coinvolta, nel rogo che questa mattina ha interessato un camion della nettezza urbana di Alia. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, partiti dalla sede centrale di via Russo per raggiungere la vicina tangenziale ovest di Pistoia. La chiamata di emergenza è scattata per un incendio che ha interessato un camion compattatore di rifiuti urbani, con le fiamme che sono divampate mentre stava percorrendo la carreggiata. L’autista si è prontamente fermato nella corsia di uscita "Pistoia Ovest" chiamando subito i soccorsi. L’intervento dei pompieri ha limitato l’incendio alla sola parte del carico, evitandone la propagazione all’interno del mezzo. Lievi ripercussioni sul traffico dovute alla chiusura temporanea di una corsia stradale, per permettere le operazioni di spegnimento in piena sicurezza. Come detto, nessun ferito. "Tra le possibili cause dell’incendio una combustione interna – fa sapere Alia – raccomandiamo agli utenti di evitare il conferimento di materiali infiammabili".