Scoppia un incendio in soffitta e crolla parte del tetto, paura a Quarrata

Pistoia, 21 aprile 2024 – Paura a Quarrata, dove nella serata di ieri intorno alle ore 21 è scoppiato un incendio in una soffitta all’ultimo piano di una casa. A causa del rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, è crollato parte del tetto dell’abitazione.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pistoia e di Prato. Difficili le operazioni di spegnimento visto il forte calore sviluppato e la difficile accessibilità dei locali.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza della soffitta e dell’abitazione. Fortunatamente nessuna delle persone presenti nell'abitazione è rimasta ferita o coinvolta nell'incendio.