’In un mondo che...’. Un contest musicale per gli artisti in erba delle scuole superiori

La Consulta degli studenti di Pistoia ha organizzato un emozionante contest artistico e musicale aperto a tutti i giovani talenti della provincia. L’obiettivo di questo concorso è quello di valorizzare la creatività e il talento artistico dei giovani artisti, offrendo loro l’opportunità di esprimere e condividere le proprie passioni con la comunità scolastica. Il Contest "In un mondo che" è un concorso per gruppi musicali e solisti emergenti autori ed interpreti di musica originale che si propone di offrire ai partecipanti le migliori condizioni di visibilità e di pubbliche relazioni. Sono previsti diversi premi volti ad aiutare lo sviluppo dei progetti proposti. Il concorso è aperto ad artisti e gruppi provenienti dalla provincia di Pistoia che stiano frequentando, al momento dell’iscrizione, una qualsiasi scuola superiore (per le band, l’obbligo vale per almeno un membro).

La manifestazione è aperta ad ogni genere musicale e non sono previste limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo. L’evento si svolgerà fra maggio e giugno 2024. Per partecipare alla selezione occorre compilare in ogni sua parte il modulo di Preselezione, caricando un brano originale (sarà accettato qualsiasi tipo di file), entro e non oltre il 15 maggio 2024 all’indirizzo email [email protected] . Non è previsto alcun compenso per l’iscrizione. In caso di gruppi musicali compilare il modulo di preselezione a nome di un unico membro, specificando via e-mail i nomi dei vari membri e del loro ruolo nel gruppo musicale.

La prima fase eliminatoria si svolgerà con una riunione di una giuria tecnica composta da esperti del settore (musicisti, compositori, presentatori, critici, organizzatori di festival, insegnanti di musica) che, dopo aver ascoltato e visionato le proposte, sceglierà insindacabilmente un massimo di otto concorrenti che avranno accesso direttamente alla fase finale. Agli otto selezionati verrà richiesta la partecipazione alla serata finale live, che si svolgerà di fronte ad un pubblico e alla giuria il 7 giugno 2024 al parco di Monteoliveto. Nella serata finale i concorrenti avranno a disposizione massimo 15 minuti per la propria esibizione che verrà valutata da una giuria tecnica ed una giuria popolare. Al gruppo o solista vincitore del contest musicale verrà data la possibilità di registrare un brano presso il Bubinga Studio, compreso di mix e mastering. Ai secondi la realizzazione di un videoclip musicali mentre ai terzi classificati la realizzazione del logo della band o artista solista.

m.m.