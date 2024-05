’Che cos’è un bambino?’. La mostra dei più piccoli

Una mostra realizzata da bambini e bambine della scuola dell’infanzia e da alcune classi della scuola primaria, con l’obiettivo di condividere le "voci" dei più piccoli con l’intera città. Con questo scopo nei giorni scorsi è stata inaugurata, nell’atrio del Palazzo Comunale di Pistoia, la mostra dal titolo "Che cos’è un bambino? Galleria di tratti e ritratti a misura di bambino", che rimarrà aperta fino al 19 maggio a titolo gratuito per tutti negli orari d’apertura del Palazzo comunale. Si tratta di un’esposizione del percorso svolto dalle Aree Bambini Gialla, Verde e Blu del Comune di Pistoia, con i bambini, le bambine e gli adulti di otto scuole per l’infanzia e di due scuole primarie. In particolare sono state coinvolte le scuole per l’infanzia Il Melograno, Lo Scoiattolo, Parco Drago, La Filastrocca, Marino Marini, La Favola, La Margherita e Lago Mago, mentre tra le scuole primarie a prendere parte al progetto sono state tre classi della Marino Marini e due classi della Samuele Romiti di Montagnana. La mostra rientra nell’elenco di iniziative allestite per la decima edizione di Infanzia e città, la rassegna che pone la lente d’ingrandimento sul dialogo tra la città e i bambini, il cui tema per questa edizione ruota appunto intorno alla domanda "Che cos’è un bambino?".

MF