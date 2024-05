La grande festa Avis. Maratona di solidarietà. Numeri in crescita e tanti riconoscimenti

Una festa in memoria di Marino Benesperi, socio fondatore, per celebrare i donatori di sangue e le numerose iniziative portate avanti dall’associazione nel 2023. La 69esima Festa del Donatore di Avis Comunale Pistoia, svoltasi lo scorso 12 maggio nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia, è andata in porto nel migliore dei modi. La mattinata si è aperta con le parole del presidente Igli Zannerini che ha elencato i numeri delle donazioni effettuate nell’anno 2023: in totale 4654, delle quali 3271 di sangue intero, 1374 di plasma e 9 di multicomponenti, mentre i soci donatori sono stati 2973. Molti i donatori premiati, in particolar modo coloro che hanno raggiunto un numero significativo di donazioni. Tante anche le iniziative brillantemente riuscite nel 2023, come sottolineato da Zannerini. Tra queste, le numerose attività nelle scuole superiori pistoiesi, ma anche la partecipazione a manifestazioni importanti come il Parco in Città, la Biciclettata della Salute e la Notte Rossa, oltre alla collaborazione con società ed eventi sportivi come gli Arcieri del Micco, la Pistoia-Abetone e l’Avis Volley Pistoia, che ad oggi conta circa 150 ragazzi. Avis infatti crede fermamente nel valore dello sport e dell’attività fisica per garantire la salute necessaria ad effettuare una donazione e prende sempre parte con entusiasmo ad iniziative legate al mondo sportivo.

Molti gli interventi di spicco nel corso dell’evento, a partire dal primo cittadino Alessandro Tomasi e dal vicesindaco Anna Maria Celesti. Da segnalare anche la presenza della dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore generale degli Ospedali San Jacopo e S.S. Cosma e Damiano, e del dottor Franco Vocioni, direttore dei Trasfusionali dell’Area Vasta Centro. All’evento hanno preso parte anche varie sezioni Avis della Toscana, oltre che dell’Avis Provinciale Pistoia con il presidente Paolo Fabbri. Lungo l’elenco dei premiati: fari puntati su Matteo Pagnini, celebrato per le sue 200 donazioni, ma anche su Massimo Fondi, Lealdo Magni e Gianfranco Paganelli, a quota 120.

Michele Flori