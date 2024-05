Una nuova Rm al San Jacopo grazie al Pnrr

È in arrivo la nuova Risonanza magnetica al San Jacopo di Pistoia, acquistata con i fondi del Pnrr. Per garantire la continuità del servizio, durante l’istallazione del nuovo macchinario, gli esami verranno effettuati su un mezzo mobile posizionato all’esterno della struttura ospedaliera in prossimità del Poliambulatorio A. La possibilità di continuare ad effettuare gli esami di Rm sul mezzo mobile servirà a dare continuità al servizio durante tutto il periodo necessario all’istallazione del nuovo macchinario che prevede: lo smantellamento della vecchia Rm, l’adeguamento dei locali che accoglieranno la nuova Rm e il posizionamento e la messa in funzione della stessa. La nuova apparecchiatura entrerà in funzione a settembre.