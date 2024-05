In Seconda categoria c’è la finalissima playoff. Montagna-Prato Nord

Mancano ormai poche partite al termine della stagione sportiva. Ma mentre quasi tutte le formazioni di Pistoia e provincia possono riposarsi e guardare oltre, c’è chi può e vuole cullare il sogno-promozione: in ballo ci sono ancora i playoff di seconda e Terza categoria e l’obiettivo non può non essere quello di dare il 110%. Partendo, in ordine cronologico, dalla semifinale degli spareggi di Terza, che vedrà sfidarsi alle 16 odierne al Frascari il Bugiani Pool 84 e l’Arci Sarripoli. Un confronto rispettivamente fra la terza e la quarta forza del campionato: il Bugiani ha concluso la regular season in terza posizione a quota 65 e partirà quindi con i favori del pronostico, potendo oltretutto contare su due risultati su tre (anche un pareggio potrebbe andar bene, al termine dei supplementari, per passare il turno). La vincente se la vedrà poi con l’Olmi seconda classificata, nell’ultimo atto stagionale.

Il piatto forte del fine settimana è però la finalissima dei playoff del girone E di Seconda categoria, con fischio d’inizio fissato per le 16 di domani a Montemurlo: la Montagna Pistoiese giocherà contro il Prato Nord. E’ proprio la formazione pratese a poter contare sul vantaggio rappresentato dal miglior posizionamento nel torneo: i ragazzi di coach Zinanni saranno quindi chiamati a dover vincere. Ma già nel turno precedente si erano rivelati capaci di sovvertire i pronostici, espugnando proprio il campo del grande favorito Montemurlo Jolly. E arrivati a questo punto, è assolutamente vietato fare calcoli: bisogna mantenere alta la concentrazione e tenere la mente sgombra, per provare a centrare l’impresa.

Giovanni Fiorentino