Inaugurazione Mostra di Artone Huang Cheng Yuan a Pistoia

Si inaugura sabato la

mostra di Artone Huang Cheng Yuan, celebre artista del Taiwan che per la prima volta espone in

Italia con una personale. L’appuntamento è nella galleria Artistikamente di Pistoia (via Porta al Borgo 18), dove la mostra sarà visitabile fino al 16 settembre. L’evento è promosso dalla King Space Gallery del Taiwan e da Artistikamente Art

Gallery in collaborazione con la Fattoria Betti e curata dalla storica e critica d’arte Daniela Pronestì. L’esposizione vede riunite venti opere – disegni e pittura su carta o su tela e stampe – che restituiscono uno spaccato sulla ricerca di Huang Cheng Yuan, mostrando come il suo lavoro sia il risultato di un’osmosi tra le culture artistiche di Oriente e d’Occidente. In particolare, l’opera che dà titolo alla mostra, Head for the flower season (Verso la stagione dei fiori), condensa alcuni

degli aspetti centrali nella pittura di Huang, "a cominciare – scrive la curatrice Daniela Pronestì nel

testo in catalogo – dal profondo legame con i luoghi che lo hanno visto nascere in una famiglia

di contadini delle saline di Tainan, nell’isola di Taiwan".

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 2 settembre alle ore 17 alla presenza di Artone Huang Cheng Yuan, della curatrice Daniela Pronestì, dei rappresentati delle due gallerie promotrici – Marta Babbini e Patrizio Basetti per Artistikamente e Jack Tsai ChiYu per King

Space Gallery – e di Guido Betti della Fattoria Betti.