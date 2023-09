Inaugurazione di Legami a Pistoia: Novità e Innovazione per Rivitalizzare il Centro Storico

Chi, nel tardo pomeriggio di oggi, girerà per le vie del centro troverà davanti ai propri occhi una bella e colorata novità. In Via Buozzi, al civico numero 6, dove fino a poche settimane fa c’era il negozio di Guess, aprirà Legami, brand di cartoleria e oggettistica che per la prima volta sbarca nella nostra città. Già aperto a Lucca, Firenze e Viareggio, Legami aggiunge quindi anche Pistoia sulla propria mappa e lo fa con l’obiettivo di provare a rivitalizzare e rianimare il centro storico portando un tocco di innovazione. Il passaggio di consegne ha portato all’assunzione di due nuovi dipendenti, mentre le due commesse storiche di Guess continueranno a lavorare anche nel nuovo negozio. "Ormai sono 19 anni che lavoro in questo fondo – racconta Giulia Salani – ed è emozionante tuffarsi a capofitto in questa nuova avventura che speriamo possa rappresentare qualcosa di innovativo per Pistoia. L’aspetto che incuriosisce di Legami è che non ha un target preciso in quanto presentiamo prodotti che possono attrarre qualsiasi tipo di clientela. In negozio si potranno trovare oggetti per bambini, per adulti, ma anche per anziani. Proprio perché vogliamo rivolgerci ad un’ampia clientela – aggiunge –, saremo aperti sette giorni su sette con orario continuato dalle 9:30 alle 20. Crediamo che sia fondamentale poter rispondere alle esigenze di quante più persone possibili. L’altra caratteristica di Legami è che presenta un numero veramente enorme di oggetti e gadget, per ufficio, casa, viaggi e soprattutto i prezzi sono sempre accessibili e alla portata di chiunque. All’interno vi è una divisione per ’mondi’ – racconta Salani –, così che fin da subito possa essere chiaro a tutti in quale zona si trovano i prodotti di cui si è alla ricerca. L’interno del negozio avrà un forte impatto visivo – conclude –, così che possa attirare l’attenzione anche di chi semplicemente sta passeggiando lungo la via e si ferma a dare un’occhiata alla vetrina". E allora, in bocca al lupo per questa nuova avventura.

M.F.