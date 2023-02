Inaugurata la scuola "Silvia Dani" in Senegal

La scuola materna di Kaolack, il centro principale di una delle otto Diocesi del Senegal (230 chilometri a sud-est della capitale Dakar), da questo venerdì ha finalmente aperto i battenti: una notizia che riempie d’orgoglio, e allo stesso tempo di commozione, tutta la comunità di Bottegone, perché intitolata alla memoria di Silvia Dani, scomparsa nel maggio scorso all’età di soli 52 anni a causa di una grave malattia che in pochissimi giorni la strappò alla vita. Silvia era volto conosciutissimo in paese: sempre in prima linea nelle attività della parrocchia, sia religiose che ricreative, si occupava della gestione di tutti i servizi a fianco di don Baronti e lavorava, assieme al fratello Fabio e la sorella Valentina, nell’azienda di famiglia, ovvero la Valentina’s Camicette. Per i bambini senegalesi che potranno usufruire della scuola, così come per i loro genitori che avranno un posto sicuro dove portarli, questo momento toccante si è tramutato in una grande festa di popolo alla presenza delle autorità civili e religiose del posto. Un plesso che è stato costruito nel giro di pochi mesi (grazie ai circa 50mila euro raccolti in provincia di Pistoia nel giro di pochissimo tempo) e si affianca alla scuola elementare già...