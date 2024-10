In ’trasferta’ a Ferrara per l’Aglianese femminile

L’amministrazione comunale di Agliana ospite della Spal. Con l’avvio del progetto della Am Aglianese femminile giovanile, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli e il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori, giovedì scorso, 10 ottobre, sono stati accolti della Spal, dove a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del femminile c’è il manager aglianese Mattia Martini. La Spal femminile è un modello per il calcio in rosa: in tre anni di gestione del direttore sportivo Martini il club ha vinto due campionati under 15, un campionato e una coppa under 19, un campionato e una Coppa Italia con la prima squadra. La delegazione aglianese ha visitato le strutture e i centri sportivi estensi, ha preso visione della seduta di allenamento pomeridiana della Spal femminile, allenata da mister Leonardo Rossi, che da calciatore in Toscana è stato centrocampista di Empoli e Livorno.

"Confrontarsi con una realtà come la Spal – dichiara Tommaso Allori – è motivo di ispirazione, per strutture e organizzazione. Inoltre il progetto estense ha dimostrato la propria qualità nel lavorare sul territorio, ottenendo titoli a livello giovanile e di prima squadra". Aggiunge il ds della Spal femminile, Mattia Martini: "È stato per me motivo di orgoglio ricevere la delegazione aglianese e soprattutto vedere riconosciuti anni di programmazione e strutturazione sportiva e societaria estense. Sono contento di questo dialogo e confronto reciproco tra Agliana e Ferrara".

L’incontro della delegazione aglianese con la squadra estense si aggiunge a una serie di eventi che nelle ultime settimane hanno visto lo sport aglianese in primo piano: lo scorso 14 settembre, per il cinquantesimo anniversario dello stadio Bellucci e il 29 settembre con la "Festa dello sport" al parco Pertini, organizzata dal Comune con patrocinio del Coni Toscana. La "Festa dello sport" è stata un successo, hanno partecipato una ventina di associazioni, offrendo la possibilità di provare le varie discipline sportive a bambini e adulti. Ad animare il pomeriggio c’erano la mascotte "Agliano" e le Radiolibere di Agliana che, con un presentatore, hanno ravvivato l’evento consegnando ai bambini un piccolo diploma in ricordo della giornata. Gli organizzatori stimano la partecipazione di più di duemila persone nel parco. Per conto dell’amministrazione comunale si sono impegnati per l’ottima riuscita della "Festa dello sport" Tommaso Allori (delegato allo sport) e i consiglieri comunali Elena Innocenti e Nico Pititto. Queste le associazioni che hanno partecipato: Am Aglianese, Pallacanestro Agliana 2000, Volley Aglianese, New Ballet, Danzarmonia, Danza Futura, Danzarte, Scuola di ballo Diablo, Ad Maiora, Camminata Metabolica, Silvano Fedi, Club scherma Agliana, Agliana Padel, Oasi Padel, Arti Marziali, Bocciofila Aglianese, Lega Tennis, Podistica, Pugilato top fight, Radiolibere. "Vedere il parco pieno con più di duemila persone - afferma Tommaso Allori - mi ha riempito di gioia. Ringrazio Elena Innocenti e Nico Pititto che mi hanno dato un grosso aiuto".

Il sindaco Luca Benesperi aggiunge e conclude: "Una bellissima Festa dello sport, giunta alla terza edizione, tutti gli anni sempre più ricca di eventi e sempre più partecipata. Questa festa, per i ragazzi e le ragazze è un momento importante per avvicinarsi anche sport meno comuni e meno praticati".

Piera Salvi