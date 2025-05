In ospedale accompagnati dalle fiabe. L’incanto regalato ai piccoli pazienti

Nella mattinata di ieri, l’ospedale San Jacopo si è trasformato in un piccolo mondo incantato grazie all’inaugurazione di ‘Un angolo di Fiaba in Ospedale’, iniziativa promossa nell’ambito del progetto ‘Paint and Caring’. L’ingresso del reparto di Pediatria è stato decorato con i personaggi delle fiabe più amate dai bambini, trasformando una semplice porta in un varco verso la fantasia. Il tema scelto dall’artista e decoratrice Lisa Londi è stato quello dell’acquario, con Peter Pan, gli Aristogatti e tanti altri protagonisti dei cartoni a fare da contorno. L’obiettivo del progetto è rendere più accogliente e sereno l’ambiente ospedaliero per i piccoli pazienti, offrendo loro un luogo capace di trasmettere calore, colore e speranza. Prima dell’inaugurazione del murales lo spettacolo, nel cortile esterno della struttura, è stato offerto dai SuperEroi Acrobatici dell’Associazione Sea, che si sono calati dal tetto dell’ospedale sorprendendo bambini, famiglie e operatori con una spettacolare discesa. Dopo l’esibizione, i SuperEroi hanno fatto visita al reparto, incontrando i bambini ricoverati e portando sorrisi e coraggio tra i letti della Pediatria.

Un momento di gioia e divertimento avvenuto sotto gli occhi, oltre che di moltissimi bambine e bambini, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. All’evento hanno preso parte anche numerose autorità locali e rappresentanti dell’Azienda Usl Toscana Centro. Erano presenti il direttore generale Valerio Mari, il direttore sanitario del presidio Lucilla Di Renzo, il direttore del dipartimento infermieristico Paolo Zoppi, il direttore della gestione infermieristica dell’area pistoiese Paolo Cellini, quello del personale infermieristico Fabio Pronti, il direttore dell’area pediatrica e neonatologica aziendale Rino Agostiniani, Silvia Ghione, direttrice della struttura semplice di Pediatria, la coordinatrice infermieristica Stefania Magnanensi, Rosaria Raffaelli, della struttura monitoraggio, qualità e accreditamento e il responsabile privacy e logistica Marco Bracciotti. ‘Paint and Caring’ si conferma così un’iniziativa preziosa, che unisce arte e cura, bellezza e attenzione ai bisogni emotivi dei piccoli pazienti. Perché anche una fiaba, in ospedale, è in grado di fare la differenza.

MF