In Galleria Sfilata di moda e giochi per i bimbi

Anche quest’anno per dare il via al magico periodo del Natale, domani, la prima domenica di dicembre la Galleria Nazionale di Pistoia organizza un pomeriggio per grandi e piccini, che spazierà dall’intrettenimento per i bambini alla moda. Un’occasione per riportare la città a vivere un angolo che a volte è stato dimenticatio, ma che da tempo viene curato e animato grazie all’impegno dei commercianti. Dalle 16 alle 19, ci saranno tantio eventi e la sfilata di moda conclusiva. Per l’occasione, i commercianti della Galleria, con in testa la Sartoria di Merita, allestiranno trenta metri di red carpet, colorando la Galleria Nazionale di Pistoia insieme agli addobbi verdi messi a disposizione dal vivaio "Tasi & Neri" e alle luci natalizie installate grazie al contributo dei commercianti. Una Domenica nel centro città all’insegna della moda e dell’allegria incentrata sulle novità più glamour della stagione ma che lascia spazio anche all’intrattenimento per bambini e famiglie. L’evento infatti si aprirà con canzoni per i più piccoli e la sfilata di giocattoli . Uno show sensibile anche a tematiche sociali come quella della lotta contro il tumore al seno, grazie alla collaborazione dell’associazione "Voglia di vivere" di Pistoia, un messaggio di resilienza che verrà lanciato proprio dalle donne dell’associazione a chiusura della sfilata: saranno loro, infatti, a camminare in passerella.

L’evento, lo ricordiamo, è organizzato grazie al contributo di Club Fashion Store e autofficina Memoservice oltre che al contributo di tutti i negozianti della Galleria Nazionale e dintorni.

Il progetto dei commercianti è quello di trasformare la Galleria Nazionale in una vera e propria via dello shopping, la zona offre attualmente una grande varietà di negozi e sta assumendo la forma di un vero e proprio centro commerciale coperto al centro della città di Pistoia: "Per noi – spoegano i commercianti - è un grosso valore aggiunto per la nostra città sia a livello turistico che locale. Questo sogno sta diventando realtà soprattutto grazie agli imprenditori che nonostante la crisi che nell’ultimo periodo attanaglia anche il centro storico, lavorano uniti, continuando ad investire giornalmente per offrire prodotti e servizi di qualità e alto livello".

La collaborazione per i commercianti della Galleria è fondamentale: per questo come ogni anno si mettono alla prova organizzando Fashion Show, il risultato di un lavoro di squadra!

Il pomeriggio si apre alle 16, con la sfilata dei giocattoli per i bambini, seguiranno i brand presentati da tutti i negozi della galleria, e la sfilata di moda fino alle 19. L’ingresso è libero.

"Anche quest’anno torniamo ad animare la nostra Galleria – spiega Merita, della Sartoria – perché crediamo nella forza della collaborazione. Pistoia merita che il nsotro centro sia valorizzato, a partire da questo quartiere, che è il biglietto da visita della città".