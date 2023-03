In città arriva Casini E al festival del Giallo sarà ospite Veltroni

Casini e Veltroni, due big della politica italiana a Pistoia. Il primo stasera con l’Mcl, il secondo il 14 aprile con il festival del Giallo. Il Movimento Cristiano Lavoratori, ritenendo indispensabili nonché proficui il confronto e il

dialogo per gestire il presente e per configurare un percorso di crescita verso un futuro mondo

migliore, ha organizzato per oggi alle 17:30, presso "villa Cappugi" a Pistoia, un incontro aperto a tutti i cittadini, con il senatore centrista Pier Ferdinando Casini. Che ha appena scritto il nuovo libro "C’era una volta la politica – parla l’ultimo democristiano". Attraverso aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, verrà ripercorso uno spaccato importante di storia italiana. Saranno presenti e si confronteranno con l’autore, Vannino Chiti e Alessandro Tomasi.

Ad aprire la fitta lista di nomi ospiti della prossima edizione del festival del Giallo, la tredicesima, in programma in città dal 14 al 17 aprile. E’ Walter Veltroni che parteciperà all’evento nella giornata d’apertura, il 14 aprile appunto. Veltroni incontrerà il pubblico nell’auditorium Terzani della San Giorgio a partire dalle 17.30 in un evento dal titolo "Roma in giallo e nero". Politico, giornalista, regista e scrittore, Veltroni non è certo un ospite fuori luogo al Festival del Giallo essendo lui autore dell’ultimo uscito per Marsilio di "Buonvino tra amore e morte", quarto della serie in cui compare appunto il commissario Buonvino. In questo romanzo, il commissario Buonvino, insieme ai suoi uomini del Commissariato di Villa Borghese, dovrà affrontare la caccia ai criminali che hanno attentato alla vita della moglie Veronica, ma anche l’omicidio di un uomo commesso a Piazza di Siena; una storia, questa, che porterà l’indagine alla Roma del 1944, occupata dai nazisti. Veltroni sarà intervistato da Luca Crovi, scrittore, redattore della Sergio Bonelli Editore e collaboratore di varie testate . Già direttore dell’Unità, vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni e le attività culturali, sindaco di Roma, fondatore e primo segretario del Partito democratico, da tempo Veltroni affianca all’impegno politico il mestiere dello scrivere romanzi.