In carcere a Prato. Trasferito De Simone

Ciò che è rimasto legato alla ’defunta’ Us Pistoiese, a cui tra l’altro pochi giorni fa è stata revocata l’affiliazione alla Figc, sono le vicende giudiziarie di Maurizio De Simone. L’ex garante del trust Orange è stato trasferito da ’Santa Caterina’, dove si trovava in misura cautelare dal 4 aprile, giorno dell’arresto, al carcere di Prato. Uno spostamento di una manciata di chilometri che arriva nei giorni in cui è attesa la data dell’udienza per la richiesta di scarcerazione, formulata dall’avvocato Gerardo Perillo ormai oltre due settimane fa. De Simone fu arrestato dalla Guardia di Finanza dopo il provvedimento del gip di Roma, nell’ambito di una maxi indagine su una frode fiscale ai danni dell’Ue, legata ai fondi del Pnrr. Lo scorso 5 luglio era però arrivato il provvedimento da parte del gip di Roma, Valeria Tomassini, che aveva fatto decadere la misura cautelare per l’accusa di associazione a delinquere, mantenendo la misura cautelare per la truffa aggravata. Proprio a quest’aspetto si è appellato Perillo, che ha richiesto un’udienza al tribunale del riesame nel tentativo di ottenere la scarcerazione per De Simone. Perillo ha confermato di aver sollecitato gli organi di giustizia: alla decisione sulla data dell’udienza potrebbero mancare davvero pochi giorni.