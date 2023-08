In campo per l’ingegnere calciatore morto a 42 anni. Raccolta fondi per la figlia

Pistoia, 30 agosto 2023 - La raccolta fondi in sua memoria e a favore della figlia Camilla procede. E nel prossimo fine settimana, gli amici di una vita di Piero Romiti scenderanno in campo per una partita di calcio in suo onore. Queste le due iniziative messe in piedi per ricordare l’ingegnere di Bottegone scomparso a soli 42 anni poche settimane fa. Aveva dato sfogo alla sua passione per il calcio fino al 2021, giocando da difensore nella Virtus Bottegone sino alla soglia dei quarant’anni. Decise di appendere gli scarpini al chiodo proprio quell’anno e di lì a poco gli sarebbe stato diagnosticato il male che lo ha condotto alla morte.

La sua storia ha però commosso e fatto breccia nei cuori dei pistoiesi (e non solo): l’iniziativa "Sempre insieme babbo e Cami", lanciata dalla moglie Jessica sulla piattaforma di raccolta fondi online GoFundMe a seguito della sua dipartita, ha raccolto sin qui più di 43mila euro da 720 donatori.

"Piero non avrebbe immaginato tutto l’amore che ci avete dimostrato - il messaggio con cui Jessica Moncini ha ringraziato gli autori delle donazioni pochi giorni fa - ma ne sarebbe infinitamente grato, così come lo siamo io e Camilla. Sarà sempre fianco a fianco ad entrambe: qui, annodato a noi".

E sabato prossimo, Romiti sarà ricordato anche sul terreno di gioco, visto che si affronteranno gli ex-compagni della Virtus e gli Amici Miei. Gli stessi ai quali l’amico aveva dedicato un messaggio di saluto, poco prima di andarsene. La data dell’appuntamento non sarebbe nemmeno casuale, a quanto pare: si giocherà il 2 settembre e la maglia indossata dall’ex-difensore quando giocava a calcio era proprio la numero due. L’incontro inizierà presso il campo sportivo Bastogi di Bottegone, alle 16: in campo, da ambo le parti, scenderanno amici e compagni dell’ex-calciatore. Un match dal quale dovrebbe nascere il "Memorial Piero Romiti": le due formazioni hanno lanciato l’idea di intitolare a Romiti un torneo calcistico amichevole da disputare magari in estate (coinvolgendo anche le altre squadre nelle quali ha giocato nel corso della sua carriera) a partire dal 2024. Piero Romiti, insomma, non sarà dimenticato.