L’amore di un padre: prima di morire a 42 anni crea una raccolta fondi per la figlia: donati oltre 35.000 euro

Pistoia, 14 agosto 2023 – Sapeva che non gli rimaneva molto tempo da vivere. Per questo ha deciso in un ultimo atto d’amore, creare una raccolta fondi per la crescita della figlia di poco più di 2 anni. Così ha fatto sulla piattaforma “GoFundMe” – qui il link per chiunque volesse donare – Piero Romiti, noto ingegnere e appassionato di calcio scomparso a 42 anni la scorsa settimana.

La raccolta fondi in pochi giorni ha avuto un boom di donazioni, pari a oltre 35.000 euro che aiuteranno la mamma Jessica nella crescita della piccola. Un gran numero di adesioni, oltre 600, che dimostrano il grande cuore della comunità pistoiese e non solo. Fra i tanti che hanno contribuito al progetto ci sono anche gli ex-compagni e amici della Virtus Bottegone. E proprio dalla società arriverà un altro omaggio: il prossimo 2 settembre, i dirigenti della Virtus e degli Amici Miei organizzeranno un’amichevole al Bastogi, alla quale seguirà un momento conviviale. Con il ricavato che verrà devoluto al fondo per Camilla.

Nato e cresciuto a Bottegone, Piero Romiti si era trasferito a giocare per qualche anno in Valdinievole, salvo tornare non appena la Virtus aveva esternato l’intenzione di allestire nuovamente una prima squadra. Ha giocatore da difensore fino alla soglia dei 40 anni. Nel 2021, quando i campionati si interruppero dopo poche giornate a causa della pandemia, aveva smesso di giocare. Proprio nel febbraio di quell’anno emerse la grave malattia. Pochi giorni prima che si consumasse la tragedia, Piero Romiti ha scritto agli amici una sorta di messaggio d’addio.