"Imprese, settori e territorio per una crescita sostenibile". Un confronto basato sugli spunti del nuovo libro di Danesi

Gli enti pubblici e le imprese possono trovare il loro punto di contatto per quel che riguarda una crescita sostenibile. Ce lo dice un libro, scritto dall’economista e docente universitario Sandro Danesi, che rappresenta la ’miccia’ per accendere un interessante confronto che si terrà venerdì a partire dalle 16 in Sala Maggiore di palazzo comunale, con la partecipazione di numerose personalità pronte a trattare ed approfondire un tema decisamente centrale per il futuro dello sviluppo economico e per la sinergia, da rafforzare, fra pubblico e privato.

Un evento che ha il patrocinio di Comune, Confindustria Toscana Nord, Lions International, Italia Nostra, Mutua Alta Toscana e Laboratorio di Economia Locale. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tomasi, del Vescovo monsignor Fausto Tardelli e di Vincenzo Vespri in qualità di professore ordinario di Analisi Matematica di Unifi nonché consigliere del Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Da lì, poi, si aprirà il dibattito che sarà moderato dal vice responsabile della redazione de La Nazione di Pistoia, Alessandro Benigni, con gli interventi introduttivi del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, nonché presidente della Commissione Controllo e vice-presidente di quella Ambiente e infrastrutture del Consiglio Regionale, unitamente a Pamela Sichi, imprenditrice e titolare dell’albergo Sichi di Abetone Cutigliano.

Partendo dagli spunti offerti dal volume di Sandro Danesi "Imprese, settori e territorio per una crescita sostenibile", ci saranno le considerazioni e le idee portate dal professor Francesco Timpano, ordinario di Politica Economica dell’università del Sacro Cuore di Piacenza, Marina Lauri in qualità di responsabile agricoltura delle aree interne della montagna per Anci Toscana. Con loro anche il presidente di Confindustria Toscana Nord, il pistoiese Daniele Matteini, la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Pistoia e Prato Ilaria Baroni, Alberto Carradori in qualità di immediato past Governatore del distretto Lions 108° Toscana, la consigliera nazionale di "Italia Nostra" Sandra Marraghini, Alessandro Pagnini come presidente della Fondazione Francis Bacon ed il vicepresidente di Mutua Alta Toscana, Andrea Boccardi. Dopo l’intervento dell’autore del libro, le conclusioni al termine del pomeriggio di dibattito e confronto saranno affidate al professore associato Paolo Rizzi in qualità di docente di politica economica dell’università del Sacro Cuore di Piacenza.