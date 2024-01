Impiegato contabile e addetto al muletto

Sulla Montagna Pistoiese si ricerca un impiegato addetto alla contabilità, che dovrà occuparsi di bollettazione, fatturazione, centralino, front office. Per candidarsi per questa posizione, è possibile contattare direttamente l’azienda al numero 0573/628 921, oppure via e-mail all’indirizzo [email protected].

Inoltre, nella stessa azienda, viene ricercato anche un addetto per la movimentazione di materie prime e prodotto finito con ausilio di muletto e carroponte. Il lavoratore sarà dotato di patente e mezzo proprio. Per questa posizione, si offre contatto full time a tempo indeterminato. Per candidarsi a questa posizione si devono utilizzare gli stessi riferimenti dell’annuncio lavorativo precedente.