Impiegato commerciale. E un autista di bilico

Per azienda commerciale in provincia di Pistoia si ricerca un impiegato da inserire nell’organico. Mansioni: sollecito contatti clienti, gestione telefonate e ordini, gestione post vendita, gestione social. Buona conoscenza dell’inglese. Informazioni e candidature all’indirizzo e-mail: [email protected]. Un’impresa della provincia di Pistoia, invece, ricerca un/a autista di bilico per trasporto merci. Mezzo depositato presso sede operativa di Lamporecchio. Richiesta disponibilità a trasferte su territorio nazionale, esperienza nella mansione, possesso patente E, CQC merci. Si offre contratto a tempo indeterminato. Informazioni e candidature al numero 0573 1431236 o, via e-mail, all’indirizzo [email protected]