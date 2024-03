Impianti sportivi: "Il giallo dell’agibilità"

PISTOIA

"E le licenze di agibilità di tutti gli altri impianti, attestanti i requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti, dove sono?", attacca Elena Bardelli di Serravalle Civica. "Sono andati perduti oppure tali strutture non hanno mai ottenuto il rilascio della idonea licenza risultando pertanto inagibili? – dice –. Purtroppo tutto farebbe pensare alla seconda ipotesi, visto che la giunta Mungai nel 2015, rispondendo per iscritto all’allora consigliere comunale Bolognini, rivelava che “di fatto, ad oggi, nessun impianto sportivo del nostro comune è provvisto del certificato di agibilità”".

Le opere al centro del duello sono, appunto, gli impianti sul territorio. Bardelli ha fatto richiesta di accesso agli atti. E cosa’è arrivato come risposta? " I documenti allegati sono due certificati di agibilità, quello della palestra di Casalguidi, da poco ristrutturata, e quello degli spogliatoi del Campo Sportivo di Masotti". da qui l’iniziativa: "Abbiamo inviato una lettera al sindaco (inoltrandola per conoscenza anche al Prefetto) sottolineando la gravità del fatto e chiedendo un suo sollecito intervento chiarificatorio – spiega l’esponente di Serravalle Civica –. Alle nostre lettere non risponde più; fa rispondere gli uffici comunali. Il primo cittadino però in questo caso non può certo sottrarsi al dovere di fornire spiegazioni pubbliche, considerato che in tutti gli impianti si sono svolte e si stanno svolgendo regolarmente attività sportive e motorie". Quindi le domande: "Se gli edifici non risultassero a norma, perché in sette anni di governo nessuno ha pensato di adeguarli alle norme di sicurezza vigenti? Che cosa ha fatto l’amministrazione comunale in tutto questo tempo? Evidentemente, pur sapendo di ereditare strutture sportive non idonee, ha pensato bene di dare la priorità ad altro, come feste e sagre".