Impianti sportivi. Allarme degrado a Pistoia Ovest

PISTOIA

Oltre sessanta segnalazioni in due anni e mezzo da parte delle società sportive che usufruiscono degli spazi dei campi da calcio di Pistoia Ovest su qualcosa che non andava ma, allo stesso tempo, tantissimi danneggiamenti che il personale del Comune ha trovato sul luogo: imbrattamenti dei muri, rifiuti non smaltiti nella maniera corretta, rottura di attrezzature pubbliche, sportive, mancato spegnimento dei riflettori la notte ed estintori svuotati più e più volte senza senso.

Questa panoramica è emersa durante l’ultima seduta di consiglio comunale in merito ad una interpellanza che la consigliera del Pd Stefania Nesi ha depositato per conoscere la situazione manutentiva di Pistoia Ovest e, allo stesso tempo, di Pistoia Nord anche se nel frattempo la strada del project financing, come anticipato nelle settimane scorse anche da "La Nazione", ha preso decisamente il via.

"Ci sono stati problemi per quanto riguarda l’acqua calda – afferma l’assessore alla gestione degli impianti sportivi, Alessandro Sabella – e stiamo lavorando per pensare a installare dei temporizzatori per togliere questo disagio a chi deve fare la doccia in orario tardo serale. Negli ultimi due anni e mezzo il Comune ha investito poco più di 30mila euro per la manutenzione ordinaria e quasi 90mila per la straordinaria. Su Pistoia Ovest l’intento della Giunta è quello di andare ad esternalizzare la gestione: era stato fatto un bando a settembre dello scorso anno che, però, è andato deserto".