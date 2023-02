Impianti fotovoltaici C’è l’avviso

Il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare nel parcheggio comunale di Via Martin Luther King, nei pressi della sede della Misericordia e delle scuole medie Melani. L’avviso, che non determina nessun impegno e non è un bando di gara, mira a verificare la disponibilità di qualche soggetto pubblico o privato che voglia realizzare le pensiline sul parcheggio su cui collocare i pannelli. La convenzione prevede che l’attuatore dell’impianto si impegni anche alla manutenzione della siepe e a corrispondere un canone al Comune. L’iniziativa della giunta deriva dalla adesione di Montale al Patto dei Sindaci, dal 2011, e dall’approvazione del Piano di azione in conformità all’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20 per cento nel territorio comunale.

Giacomo Bini