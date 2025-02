Il volontariato incontra l’arte con il murale

"Il volontariato incontra l’arte" è il nome del progetto che ha portato gli studenti del liceo artistico Petrocchi distaccamento di Quarrata a realizzare un’opera di grandi dimensioni da installare in un ambiente della Misericordia di Quarrata, in via Brunelleschi. Il murale, che è stato inaugurato sabato 15 febbraio, è nato da un’intuizione della studentessa Matilde Signorini a cui hanno lavorato tutti i ragazzi della classe 5 G. L’opera, nei colori distintivi della Misericordia, giallo e celeste, rappresenta il grande albero della vita che si protende verso due figure senza volto, una delle quali ha le ali e indica un ramo.

"I due personaggi rappresentano il Bisognoso e il Misericordioso, ma sono senza volto perché i ruoli sono interscambiabili – è stata la spiegazione a più voci al momento dell’inaugurazione dell’opera – del resto in origine i volontari della Confraternita andavano a soccorrere i malati con il volto coperto per dare il proprio aiuto in modo anonimo e senza chiedere niente in cambio". Un messaggio al quale don Roberto Razzoli, presente per la benedizione, ha aggiunto la propria interpretazione: "L’angelo non è solo colui che aiuta, ma anche il messaggero che sta indicando la vita, rappresentata dall’albero – ha detto Don Roberto, citando anche la parabola del buon Samaritano – l’arte per secoli è stata il veicolo utilizzato dalla Chiesa per tramandare il messaggio cristiano, quando la maggior parte della gente non sapeva leggere". Promotrice dell’iniziativa è stata l’ex insegnante di arte e immagine delle scuole medie di Vignole Manuela Tesi, anche lei volontaria della Misericordia di Quarrata, iniziativa che è stata accolta dal docente del Petrocchi Daniele Rossi.

Gli studenti hanno eseguito anche altre opere, che poi troveranno una collocazione nella sede di via Brunelleschi. Lo stesso murale è stato realizzato su un supporto di legno in modo da poterlo eventualmente spostare in futuro in un altro locale. "Mi fa molto piacere vedere qui la presenza di tanti giovani – ha commentato Damiano Guerrini governatore della Misericordia di Quarrata –. I giovani sono linfa per mantenere in vita il volontariato e spero che continuino ad avvicinarsi alla nostra realtà. E’ vero che i volontari prestano la loro opera a titolo gratuito, ma c’è un ritorno a livello di gratificazione personale, oltre che avere un punto di ritrovo e di aggregazione".

Daniela Gori