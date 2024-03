Il Trio di Padova, pianoforte, violino e violoncello. E tre giovani sassofonisti del Musicale Forteguerri

Tutto romantico è il programma di stasera, venerdì 8 marzo, nell’Aula Magna del Seminario Vescovile è di scena il Trio di Padova, composto da tre giovani e promettenti musicisti, Eduardo Castellano al pianoforte, Koto Miyasaka al violino e Tobias Ingrosso al violoncello, che vantano un curriculum di tutto rispetto: il Trio ha infatti ottenuto prestigiosi riconoscimenti nel corso degli anni, tra cui il primo premio assoluto al XV International Competition "Giovani Musicisti-Città di Treviso" e al 27° International Chamber Music Competition Giulio Rospigliosi. Il programma prende avvio con il Trio op 87 n.2 in do maggiore di Johannes Brahms, un’opera della maturità in cui il compositore rinuncia all’irruenza giovanile a vantaggio di una struttura ben chiara e determinata, affidando la vena lirica al secondo movimento, una tema con cinque variazioni. Il finale è dedicato a Mendelssohn, con il Trio op. 8 n.1 ed il Trio op. 49 n. 1; un pezzo, quest’ultimo, risalente al periodo in cui, a 26 anni, il compositore si insediò a Lipsia diventando l’animatore della vita musicale della città. Il Trio è di una purezza cristallina e rivela pienamente lo spirito del primo Romanticismo tedesco permeato dalla recente riscoperta dell’arte di Bach.

Come sempre, il concerto sarà aperto da alcuni giovani talenti del Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia. Si tratta di tre giovani sassofonisti: Aurora Gaggioli, Mattia Gualberto Vanni e Sara Greco, che, accompagnati al pianoforte dal maestro Giovanni Vitangeli, eseguiranno brani di Gustav Bumcke, Gabriel Grovlez e Jean Françaix. L’ingresso al concerto è libero, con offerta libera. Info: 3355439579.

C.C.