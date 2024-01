"Il trauma psichico". Il libro di Nistri

Cadere e poi rinascere, ritrovando l’armonia del sé. Se ne parla ne "Il trauma psichico" (edizioni Libreria Salvemini, Firenze, 2023) libro a firma del dottor Marco Antonio Nistri che sarà presentato oggi alle 17 alla libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20. Il libro si divide in due parti: nella prima viene presentata una descrizione delle attuali tecniche e pratiche psicoterapeutiche per risolvere le difficoltà psicologiche che insorgono in seguito al trauma, dovute sia a cause di natura fisica sia psichica o affettivo-relazionale. Nella seconda parte viene invece descritto l’attuale metodo delle Costellazioni Familiari sistemiche o sistemico spirituali, esplorate, studiate e praticate dal maestro Bert Hellinger ormai diffuse in tutto il mondo.

L’incontro è in collaborazione con la giornalista Franca Capecchi.