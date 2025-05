Il tour dei Delta V sul palco del Santomato

Trent’anni di carriera da festeggiare là dove il successo si è scritto: in mezzo alla gente. Passa anche dal palco del Santomato Live il tour "Nazisti dell’Illinois" dove stasera si esibiranno i Delta V, gruppo che ha innegabilmente segnato la scena elettronica italiana. Sul palco di casa nostra salirà la formazione così composta: Carlo Bertotti (synth, basso), Flavio Ferri (chitarra, synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra, violino-Bologna Violenta, Baustelle, Teatro degli Orrori), Simone Filippi (batteria- Ustmamo, Cccp, Gianni Maroccolo) e Vladimir Jagodic (sound engineer). "In questo live, oltre al brano ‘Nazisti dell’Illinois’ – fanno sapere i Delta V –, eseguiremo brani tratti dai nostri album precedenti, ma in una veste completamente rinnovata. Abbiamo costruito la scaletta come farebbe un dj, mixando i nostri pezzi con campionamenti e sequenze ispirate agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato nel tempo. Oltre ai nostri brani più noti, eseguiremo anche canzoni dei primi album che non suonavamo da anni". Nati dall’incontro tra Carlo Bertotti e Flavio Ferri al liceo negli anni ’80, i Delta V hanno firmato il loro primo contratto discografico nel 1995. Da allora, una carriera ricca di successi che è proseguita a ritmo spedito fino al 2019, con l’uscita del disco "Heimat", a segnare una nuova fase artistica del gruppo. Poi, nel 2024, Il ritorno in studio con nuovi brani prodotti da Roberto Vernetti e Paolo Gozzetti (collaboratori di Patty Pravo, Elisa, Malika Ayane e altri). "Nazisti dell’Illinois", insieme ai brani che seguiranno, rappresenta un’evoluzione naturale del precedente album e del loro percorso artistico: nasce dallo stesso sguardo critico e dalla volontà di andare in profondità, scavando ogni volta sotto la superficie delle cose. Il gruppo ha sempre amato riarrangiare i propri pezzi per proporli dal vivo in una veste nuova. Con questo tour, però, I Delta V hanno voluto anche rendere omaggio ai loro ascolti di sempre, inserendo nei brani campionamenti e cover di canzoni che hanno avuto per loro un significato profondo. Il brano "Nazisti dell’Illinois", ritratto ironico, ma lucidissimo di una società smarrita dove l’ironia cult dei Blues Brothers si fa inquietante realtà e la musica – tra denuncia e disillusione – diventa l’ultima voce critica contro l’appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi, è già disponibile in digitale. A precedere i Delta V ci sarà la band fiorentina dei Dettalele. La musica inizia alle 22 circa, prima cena a buffet secondo il classico copione. Per prenotazioni (solo concerto o cena più concerto): 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004.

l.m.