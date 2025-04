Il territorio e il lavoro. Trovare il personale giusto

PISTOIATrovare i giusti profili professionali è sempre più difficile. La Camera di commercio di Pistoia-Prato rinnova il suo impegno nel sostenere le imprese del territorio nell’inserimento in azienda di risorse umane. Ma anche le esperienze formative in azienda in materia di orientamento al lavoro e alle professioni per lo sviluppo delle competenze: per questo stanzia 82 mila euro con il bando "Formazione e Lavoro – anno 2025".

"La difficoltà per le imprese nel reperire i profili professionali adeguati continua a crescere. I dati del Sistema informativo Excelsior confermano che nel 2024 il 53% delle assunzioni programmate nell’anno ha incontrato ostacoli significativi - sottolinea Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato - Il mismatch è legato alla carenza di profili professionali qualificati disponibili sul mercato (33,3%) e all’inadeguatezza delle competenze possedute dai candidati rispetto a quelle richieste dalle aziende (13,7%). Con questo bando vogliamo sostenere i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e le imprese che desiderano investire nelle risorse del futuro. Per colmare il divario tra formazione e lavoro, è fondamentale favorire percorsi strutturati che valorizzino le competenze".

Quattro le linee. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: sono finalizzati alla certificazione della Camera di commercio per le competenze acquisite da studenti della scuola secondaria di secondo grado (nei settori meccatronica, turismo, tessile-abbigliamento-moda, agricoltura-agroindustria) e prevede un contributo che varia dai da mille a 2mila euro in base alla durata dell’attività di tutoraggio aziendale. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con durata minima di 50 ore avviati con studenti della scuola secondaria di secondo grado: prevede un contributo pari a 500 euro per ogni percorso attivato dall’impresa, fino a un massimo di tre. Percorsi formativi o stage curriculari finalizzati alla transizione al lavoro, rivolti a giovani, di età non superiore ai 35 anni compiuti, frequentanti corsi Its Academy, Ifts, Universitari, IeFP e prevede un contributo di mille euro per ogni percorso o stage attivato dall’impresa richiedente il contributo fino ad un massimo di due. Contratto di apprendistato, o contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, o contratto di lavoro a tempo indeterminato, con giovani di età fra i 18 e 39 anni, per i quali è previsto l’affiancamento di un tutor per almeno 3 mesi e 400 ore: prevede l’erogazione di di 2mila euro per il percorso di inserimento attivato.