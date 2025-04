Il tempo della trattativa. Quattro mesi per vendere. L’indagine di Tecnocasa

Per vendere una casa nella nostra città, in media, ci vogliono 119 giorni: nella sostanza, quattro mesi. E’ quanto certificato dall’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa relativamente al mercato immobiliare andando a confrontare tutte le compravendite nei capoluoghi di provincia del nostro Paese. Un dato, quello dei 119 giorni, che al suo interno comprende tutto l’iter dalla prima visione, all’inizio della trattativa passando per il compromesso e l’atto vero e proprio: poi sui tempi che trascorrono dal giorno dell’acquisto a quello dell’ingresso effettivo in casa, ovviamente, si tratta di qualcosa di soggettivo. A livello toscano, Pistoia si piazza al quarto posto in termini di velocità alle spalle di Firenze che ha un tempo decisamente più corto, ovvero 89 giorni (poco meno di tre mesi, guadagnandone uno su Pistoia), inseguita da Pisa con 101 e Livorno con 116. Tutto normale se si considerano le differenze di mercato che ci sono fra i capoluoghi di regione e il resto delle città, con dinamiche che spesso sfuggono anche agli studi più ricercati. Dietro Pistoia, invece, si segnalano la vicina Prato con 134 giorni necessari per arrivare all’atto di vendita e ancora più dietro Arezzo, che chiude la classifica con 180 giorni (6 mesi). La media nazionale sui capoluoghi è di 131 giorni, quindi Pistoia si posiziona in un range migliore rispetto a quello che è il dato complessivo in Italia. E il posizionamento è ancora migliore se si raffronta ai 146 giorni di media che servono per l’acquisto di un immobile nell’hinterland delle città metropolitane. Nel 2024 cresce la percentuale di residenti in grandi città che si sposta per l’acquisto dell’abitazione principale: il 24,6% si è trasferito nella provincia della città di residenza, il 6,3% in un’altra provincia della regione di residenza e il 4,8% in una regione diversa da quella di residenza. In Italia l’età media degli acquirenti è stazionaria, si passa dai 43,7 anni del 2023 ai 43,5 anni del 2024.

S.M.