Il team Oasi domina il girone . Arrancano le altre formazioni

Prosegue nel migliore dei modi la ’X° Coppa dei Club Msp Italia’ di padel in Toscana giunta alla terza giornata anche se le soddisfazioni per le squadre pistoiese, per ora, non sono molte. I migliori risultati arrivano dal Gruppo Bianco’ dove il Team Oasi e Oasi Padel Team (due compagini della struttura di Agliana) sono al primo e secondo posto del girone. Team Oasi che ha vinto 4-0 il derby contro MC Auto Padelmaniac: 6-1, 6-2 di Tecchi-Tinti su Ascione-Ramirez e, con lo stesso punteggio, Annecchini-Marini hanno superato Nuti-Pantani mentre al femminile Bucciantini-Ferrini con un doppio 6-2 e nel misto Marini-Gori si sono imposti su Carta-Gorini 4-6, 6-3, 10-2. Con lo stesso punteggio il Montelupo Padel Arena non ha lasciato scampo all’Oasi Padel Team prendendosi il primo posto nel girone. Vittoria con doppio 6-2 per Marrucci-Renieri mentre Zito-Rotolo vincono 4-6, 6-2, 10-7 su Bigagli-Fiaschi, netto 6-0, 6-4 del doppio in rosa Porciatti/Mattei e Baviello-Danti chiudono i conti 6-3,6-4 su Ferrari-Bonari. Questa la classifica: Montelupo Padel Arena 7 punti, Team Oasi 7, Oasi Padel Team 5, MC Auto Padelmaniac 1.

Nel gruppo Blu, invece, soltanto sconfitte per le nostre compagini: A_Team Oasi ha perso 4-0 contro Indoor Padel Livorno con le quattro sfide che non hanno mai avuto quasi storia. E con lo stesso punteggio Vamos Pisa Padel ha superato la Riccardo Corredi Padelmaniac: Colombini-Pischedda vincono con doppio 6-3 su Tesi-Pieratti, Meschini-Pellegrini non lasciano scampo (6-0, 6-1) ai pistoiesi così come Colombini-Radman su Lupetti-Ardito e Ghimenti-Di Sacco per 6-3, 6-0 su Ardito-Potenza. Questa la classifica: Vamos Pisa Padel 12 punti, Indoor Padel Livorno 8, A_Team Oasi 3, Riccardo Corredi Padelmaniac 1. Infine, nel gruppo Arancio i risultati parlano di Padel Hero Pisa vincente per 3-1 su Pisa Sgambatella mentre il Follonica Sporting Club, primo con 8 punti, ha superato 4-0 Pisa Atras.

S. M.