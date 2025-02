Il sogno del Dany Quarrata. L’obiettivo sono i playoff

QUARRATASta per cominciare l’avventura del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata nella seconda fase del campionato di serie B Interregionale. Avendo chiuso la prima fase fra le prime sei della classifica, il Dany Basket si è qualificato al Play-In Gold. Il che significa che la società pistoiese ha già la certezza di mantenere la categoria al termine della stagione. Ma i mobilieri hanno l’occasione - arrivando fra le prime otto del raggruppamento - di raggiungere per il secondo anno consecutivo il traguardo dei playoff. Uno degli artefici dell’ottimo campionato disputato dai biancoblu è sicuramente Marco Nannini, direttore sportivo del sodalizio guidato dal presidente Gino Giuntini.

"Devo fare i complimenti alla squadra perché abbiamo conquistato il nostro primo obiettivo. È stato un percorso tutt’altro che semplice, in un campionato di altissimo livello, dove abbiamo vissuto partite combattute fino all’ultimo tiro - sottolinea Nannini - Peraltro, nelle ultime settimane abbiamo dovuto affrontare anche la sfortuna degli infortuni. Ora ci aspetta una nuova sfida: con determinazione e spirito di sacrificio, proveremo a raggiungere il traguardo più ambizioso, ossia i playoff".

Domenica il debutto al PalaMelo contro Casale Monferrato. Poi ecco gli scontri nell’ordine con Oleggio, Gazzada Schianno, Tortona, Pavia e Borgomanero. "Sulla carta, queste formazioni sembrano avere un vantaggio vista la classifica, ma scenderemo in campo senza pressioni, con l’obiettivo, se possibile, conquistare un posto nei playoff". A prescindere da quello che sarà il risultato finale della truppa allenata da Alberto Tonfoni, la certezza è che prosegue la crescita del Dany Basket.

"Oggi il club conta ben 170 bambini e ragazzi che praticano basket. Lo scorso anno abbiamo inaugurato una foresteria giovanile, un passo fondamentale per offrire ai nostri ragazzi un ambiente adeguato alla loro crescita sportiva e personale. Con l’inizio della prossima nuova stagione, siamo pronti ad ampliare ulteriormente gli spazi, aprendo nuovi locali adiacenti al Palamelo. Questo intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’impianto, che porterà alla realizzazione di strutture moderne e funzionali per lo sviluppo dell’attività sportiva".

Francesco Bocchini