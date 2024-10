Il ritorno a casa di Salto: "Pistoiese nel mio cuore"

Possono bastare pochi mesi, 18 partite giocate e quattro gol siglati per far innamorare una tifoseria? Sì, se ti chiami Damian Salto Lomba. Il difensore argentino ha disputato con la maglia della Pistoiese la prima metà dello scorso campionato, mettendosi in luce, oltre che per il rendimento difensivo, per l’attaccamento alla maglia e la garra messa in campo in ogni partita. Tra i momenti più emozionanti dell’esperienza arancione di Salto si ricordano la rete nel derby al Lungobisenzio, con tanto di ’smitragliata’ alla Batistuta e le lacrime dopo la partita di Corticella, pochi giorni prima della rescissione contrattuale. Domenica il difensore tornerà al Melani, ma lo farà indossando la maglia del Tuttocuoio, prossima avversaria della Pistoiese.

Salto, per lei sarà letteralmente un ritorno a casa, visto che con la firma al Tuttocuoio abiti di nuovo a Pistoia...

"Lo scorso inverno mi sono trasferito alla Sanremese, ma appena ho firmato col Tuttocuoio sono tornato ad abitare a Pistoia per stare vicino alla mia fidanzata che lavora qui. Sarà sicuramente una partita speciale, diversa da tutte le altre. Ho ancora il rammarico per come è finita a dicembre. Nonostante le difficoltà tra di noi si c’era una grande alchimia e dover rescindere il contratto è stata una pugnalata al cuore".

In pochi mesi la tifoseria si è legata molto a lei, hai capito il motivo?

"Sinceramente ancora non del tutto (ride, ndr), ma quel che so è che devo fare un enorme ringraziamento alla città e a tutti i tifosi della Pistoiese. Ancora oggi le persone mi fermano per strada per salutarmi e per ricordare quanto fatto l’anno scorso. Per chi vive il calcio come me, in modo passionale, non c’è cosa più bella di questa. La piazza aveva capito le nostre difficoltà e nei momenti complicati ci sono sempre stati vicini. L’unione che si era creata tra il gruppo squadra e i sostenitori arancioni mi rimarrà sempre impressa".

Domenica però non ci sarà spazio per le emozioni: che partita si aspetta?

"La Pistoiese è una squadra forte e costruita per stare in alto. Ma noi abbiamo cominciato bene e non vogliamo fermarci".

Per voi l’inizio di stagione è stato da incorniciare, mentre tante big stanno faticando.

"I primi due mesi di campionato sono sempre ricchi di colpi di scena. Ho già affrontato il Ravenna, è una squadra forte che si rialzerà presto, lo stesso il Piacenza che ha appena cambiato allenatore. La Pistoiese sta trovando solidità e sono tre partite che non prende gol. Mi aspetto un girone combattuto, anche noi pur avendo iniziato bene dobbiamo continuare a macinare punti perchè niente sarà scontato".

Michele Flori