Il ricordo del ’Ballero’, oggi l’inaugurazione della nuova statua

Oggi venerdì 7 febbraio sono 15 anni dalla tragica morte di Franco Ballerini, grande campione di ciclismo e poi c.t. della Nazionale Azzurra. Un ricordo sempre vivo negli sportivi e non solo, ed anche oggi saranno in tanti a portare il suo saluto non solo nel cimitero di Casalguidi dove il "Ballero" riposa, ma anche a Casa al Vento sulla collina che domina la piana pistoiese, nel punto in cui perse la vita durante il Rally automobilistico di Larciano 2010. Qui a bordo strada sul basamento di pietra, era stata posta imbullonata una statuetta di materiale plastico raffigurante un ciclista di nessun valore economico, che fu trafugata nel novembre scorso con un gesto deplorevole.

In questi giorni come promesso Antonio Tabarin presidente del "Comitato Amici di Franco", assieme al suocero di Franco, Luigi Ricasoli, ha provveduto a riposizionare sul basamento una nuova statuetta che oggi sarà "inaugurata" ufficialmente e che adorna il cippo dove su di una targa c’è scritto "C.T. Franco Ballerini il mondo ti ricorderà per sempre, ciao Ballero". Da aggiungere altre iniziative per ricordare l’ex c.t. azzurro. Oggi venerdì alle 17,30, presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze presentazione del libro "Franco Ballerini Campione in Tutto" con la presenza dell’autrice Caterina Benini e del Governatore della Toscana Eugenio Giani. Venerdì 14 febbraio al Circolo Milleluci di Casalguidi, la "Cena del Ballero" con ricavato che andrà alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer.

Antonio Mannori