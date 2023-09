Il restyling dei cimiteri. Intervento concluso a Iano. Lavori in corso a Candeglia

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Iano per un investimento complessivo di 70mila euro. Iniziati lo scorso giugno, gli interventi hanno riguardato il consolidamento di ampie parti del muro perimetrale del cimitero, il rifacimento della baulatura superiore necessaria a salvaguardare l’integrità del muro. L’intervento ha inoltre incluso il restauro della cappella cimiteriale, il cui tetto è stato impermeabilizzato ed è stato sostituito il manto di copertura oggi realizzato in coppi e tegole in laterizio, il rifacimento totale degli intonaci esterni con consolidamento della muratura perimetrale, riverniciatura delle facciate. La cappella cimiteriale è stata inoltre sanificata e interamente riverniciata. Sempre nell’ambito dei lavori sulla cappella cimiteriale è stato restaurato il portone di ingresso in legno.

Oltre al cimitero di Iano, si sono conclusi i lavori nel cimitero della Vergine (ripristino dell’impermeabilizzazione sulla copertura della chiesa), sono in corso nel cimitero di Candeglia (rifacimento dell’impermeabilizzazione di una porzione della copertura del fabbricato loculi) e prossimamente partiranno ulteriori interventi nei cimiteri di San Felice, Chiesina Montalese e Villa di Baggio. "Prosegue l’impegno concreto per migliorare i 48 cimiteri del nostro territorio – dice l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini –. Un impegno che rientra negli obiettivi di questa Amministrazione per dare risposte adeguate alle sensibilità dei cittadini, nella consapevolezza che la cura dei luoghi del ricordo e della memoria, dove riposano i nostri cari, siano luoghi di vita e di affetti".

Questi i prossimi interventi in programma. cimitero di San Felice partiranno a breve i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del fabbricato loculi dopodiché saranno tinteggiate le pareti esterne ed interne del fabbricato. Nel cimitero di Chiesina Montalese è previsto, a breve, il ripristino dell’impermeabilizzazione di una parte della copertura del fabbricato loculi con la successiva tinteggiatura delle pareti esterne. Per quanto riguarda, invece, il cimitero di Villa di Baggio prossimamente prenderà il via l’intervento di ripristino dei muretti laterali al camminamento interno. Intanto continuano la manutenzione ordinaria e gli interventi di ripristino negli altri cimiteri comunali.